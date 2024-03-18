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Haberler > Ekonomi > Rekabet Kurulu'ndan META'ya ceza: Günlük 4.7 milyon lira ödeyecek

Rekabet Kurulu'ndan META'ya ceza: Günlük 4.7 milyon lira ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekabet Kurulu&#039;ndan META&#039;ya ceza: Günlük 4.7 milyon lira ödeyecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu'nun META hakkında başlattığı soruşturmada şirkete verilen süre doldu. META hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Instagram uygulamasına da tedbir uygulanacak.

Rekabet Kurulu, META hakkın yürüttüğü soruşturma kapsamında verilen sürenin dolması üzerine kararını verdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (META) hakkında 2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook,Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, META ekonomik bütünlüğü hakkında 346.717.193,40 TL idari para cezası uygulanmasına ve META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için  yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.

Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi. META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle META’ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, META hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

INSTAGRAM'A TEDBİR

Kurul, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

Onay ekranı ise; kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemeli, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içermeli ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkânı sağlamalıydı.

Diğer bir ifadeyle META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, bir başka deyişle kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli görülmedi.

Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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