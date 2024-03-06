Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rekabet soruşturması sonuçlandı! Yumurta kartonu üreticilerine ceza yağdı

Rekabet soruşturması sonuçlandı! Yumurta kartonu üreticilerine ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekabet soruşturması sonuçlandı! Yumurta kartonu üreticilerine ceza yağdı
Rekabet Kurulu, Ceza, Soruşturma, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu, yumurta kartonu üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 55 milyon TL ceza kesti.

Rekabet Kurulu’nca, geçen yıl mart ayında başlatılan yumurta kartonu üretimi firmalarına yönelik soruşturmasında sona gelindi. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin tamamı ile uzlaşma sağlanarak toplamda 55 milyon TL ceza kesildi.

Ceza alan firmalar şöyle:

Dentaş Kağıt Sanayi AŞ’ye 20.247.949,59 TL,

Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ’ye 1.652.629,70 TL,

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ’ye 3.786.023,17 TL,

Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşl. San. Tic. AŞ’ye 28.795.118,00 TL,

Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 58.775,37 TL,

Yuva Viyol ve Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 439.592,10 TL.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komisyon kuruldu! Maden kazaları için harekete geçildi - EkonomiMaden kazaları için harekete geçildiBakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum: Not artışı sürecek - EkonomiFitch'in Türkiye kararını böyle değerlendirdiFiyat artışları yüzde 195’i buldu! Ramazan öncesi etiket oyunları - EkonomiRamazan öncesi etiket oyunları'Tik tak' sesleriyle geçen bir ömür: 65 yıldır 'zamanı' ayarlıyor - Ekonomi'Tik tak' sesleriyle geçen bir ömür: 65 yıldır 'zamanı' ayarlıyorEv sahipleri dikkat! Kirada 21 bin lira indirim - EkonomiKirada 21 bin lira indirim2024’te temettü verecek hisseler! Ne zaman, kaç TL dağıtacaklar? - Ekonomi2024’te temettü verecek hisseler! Ne zaman, kaç TL dağıtacaklar?Ünlü ekonomist tarih verdi! Altın 3 bin TL olacak - EkonomiAltın 3 bin TL olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...