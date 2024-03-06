Rekabet soruşturması sonuçlandı! Yumurta kartonu üreticilerine ceza yağdı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurulu, yumurta kartonu üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 55 milyon TL ceza kesti.
Rekabet Kurulu’nca, geçen yıl mart ayında başlatılan yumurta kartonu üretimi firmalarına yönelik soruşturmasında sona gelindi. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin tamamı ile uzlaşma sağlanarak toplamda 55 milyon TL ceza kesildi.
Ceza alan firmalar şöyle:
Dentaş Kağıt Sanayi AŞ’ye 20.247.949,59 TL,
Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ’ye 1.652.629,70 TL,
Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ’ye 3.786.023,17 TL,
Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşl. San. Tic. AŞ’ye 28.795.118,00 TL,
Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 58.775,37 TL,
Yuva Viyol ve Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 439.592,10 TL.
Kaynak: Türkiye Gazetesi