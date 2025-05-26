Rusya'dan o ülkeye doğal gaz kıyağı! Yüzde 25 indirime gidildi

Rusya, Mayıs ayında doğal gaz sözleşmesi sona erecek olan Sırbistan'a, yeni sözleşmede yüzde 25 indirim sözü verdi. Doğal gazın fiyatı bin metreküp için 290 euro (yaklaşık 330 dolar) olarak belirlendi. Bu rakam, mevcut Avrupa Birliği piyasa fiyatlarının yüzde 25 altında.

Rusya ve Sırbistan, Mayıs ayında sona ermesi beklenen doğal gaz tedarik sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Sırbistan’ın devlet haber ajansı Tanjug’un, ülkenin devlet kontrolündeki gaz operatörü Srbijagas’ın başkanı Dušan Bajatović’e dayandırdığı haberine göre, Sırbistan 30 Eylül’e kadar Rusya’dan günlük 6,1 milyon metreküp gaz almaya devam edecek.

SIRBİSTAN'A YÜZDE 25 İNDİRİM

The Insider haber sitesinden alınan bilgilere göre, doğal gazın fiyatı bin metreküp için 290 euro (yaklaşık 330 dolar) olarak belirlendi. Bu rakam, mevcut Avrupa Birliği piyasa fiyatlarının yüzde 25 altında.

Karşılaştırmak gerekirse, Hollanda merkezli TTF borsasında doğal gaz şu anda bin metreküp için yaklaşık 435 dolardan işlem görüyor.

EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERDEN BİRİ

Bu anlaşmayla Sırbistan, indirimli Rus gazı alan ülkeler arasında en büyük alıcılardan biri oldu. Rus enerji devi Gazprom’un eski Sovyetler Birliği dışındaki müşterileri arasında en büyük indirimi alan Çin ise 2025 yılında bin metreküp başına 247,70 dolar ödüyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na göre, Gazprom’un bu yıl eski Sovyet ülkeleri dışındaki ülkelere yaptığı ortalama doğal gaz ihracat fiyatı bin metreküp için 403 dolar.

Gazprom, Rusya devleti tarafından kontrol edilen bir enerji şirketi olup, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi ve ihracatçısıdır. Şirket, Rusya’nın boru hattı aracılığıyla yaptığı doğal gaz ihracatında devlet tarafından verilen tekel hakkına sahiptir.