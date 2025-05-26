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Kiev'den flaş iddia: Çin, Rusya'ya barut ve askeri bileşen gönderiyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kiev&#039;den flaş iddia: Çin, Rusya&#039;ya barut ve askeri bileşen gönderiyor!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna İstihbarat Servisi, Pekin’in Rus savunma sanayisine barut, özel kimyasallar ve üretim ekipmanları sağladığını öne sürdü.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında devam eden askeri iş birliklerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiev'de konuşan Ivashchenko, “Çin’in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasallar, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde kesin bilgiler var” dedi.

Kiev'den flaş iddia: Çin, Rusya'ya barut ve askeri bileşen gönderiyor! - 1. Resim

"EN AZ 5 ASKERİ İŞ BİRLİĞİ BELGELENDİ"

Ivashchenko, istihbarat birimlerinin 2024-2025 dönemine ait en az 5 farklı askeri teknik iş birliğini tespit ettiğini belirtti. Bu iş birliklerinin çoğunun hava savunma ve havacılık sanayisine yönelik olduğuna dikkat çeken Ivashchenko, bilgi akışının 20'den fazla Rus fabrikasında doğrulandığını ifade etti.

"BARUT SEVKİYATINA AİT 6 DOSYA VAR"

Ukraynalı istihbarat yetkilisi, Rusya’ya gönderildiği öne sürülen özel kimyasallar ve barut sevkiyatına dair en az 6 büyük nakliyatın belgelendiğini söyledi. Bu malzemelerin doğrudan askeri üretim tesislerine ulaştırıldığını aktardı.

ZELENSKİY, ÇİN'İ İLK KEZ AÇIK AÇIK SUÇLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ilk kez doğrudan Çin’i Rusya’ya askeri yardım sağlamakla suçlamış, Pekin'in Moskova’ya barut ve silah tedarik ettiğini öne sürmüştü.

Çin yönetimi ise bu suçlamaları “asılsız” olarak reddetmiş, ancak Ukrayna tarafı üç Çinli kuruluşa yönelik yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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