Sakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli oldu

Sakarya'nın 5 ilçesindeki 9 jeotermal kaynak için arama ruhsat sahası yapılması adına ihaleye çıkılacak. Karar resmi gazetede yayımlanırken ihale tarihi ve saatler de belli oldu.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı, Erenler ilçeleri sınırlarındaki 9 alan jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 801 bin 340 lira 24 kuruş ile 2 milyon 599 bin 944 lira 58 kuruş, geçici teminat bedelleri 24 bin 40 lira 21 kuruş ile 77 bin 998 lira 34 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 28 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.