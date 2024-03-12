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Sanayi üretim rakamları açıklandı! Geçen yıla göre...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanayi üretim rakamları açıklandı! Geçen yıla göre...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verileri sektörün öncü gösterlerinden biri olarak görülüyor. TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

AYLIK ÜRETİM DEĞİŞMEDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı! Geçen yıla göre... - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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