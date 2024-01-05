Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda üçlü zirve! 'Birlikte başaracağız'

5 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 14:55

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, birbirini etkileyen konularda tedbir almak ve hedef belirlemek için bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Bugün bir görüşme gerçekleştiren ekonomi yönetimi, 2023'te otomotiv sektörünün ihracat rekoru kırması hakkında görüş alışverişi yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek yaptıkları toplantı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Kacır, paylaşımında otomotiv sektöründe ihracatın 2023 yılında yüzde 13 artarak 35 milyar dolar olduğunu duyurdu. Kacır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile bakanlığımızda sektöre ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız.

Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu. Sektörümüzü elektrikli ve akıllı araç devriminde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Togg ile öncü bir adım attık. Diğer üretici markaların da yeni nesil otomobilleri Türkiye’de üretmesini destekliyoruz. Öte yandan, yeni ve yenilikçi yatırımları ülkemize kazandırmak için de el birliğiyle çalışıyoruz."