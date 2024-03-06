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Sanayide hisseler çıkıyor, bilançoda alarm zilleri çalıyor! Bu yıl kar payı yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sanayide hisseler çıkıyor, bilançoda alarm zilleri çalıyor! Bu yıl kar payı yok

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada enflasyonist ortamda karlılık rekorları kıran sanayi şirketlerinden gelen bilançolar “Kar rekorları bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi. Şimdiye kadar açıklanan mali tablolara göre şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası zarar etti. Son olarak SASA’nın açıkladığı bilanço, kar oranlarında 1 yılda yüzde 25’lik bir düşüş olduğunu ortaya koydu. SASA bu yıl kar payı ödemeyeceğini de duyurdu. Peki, diğer şirketlerde durum ne? İşte karlılık oranları yüzde 20’nin üzerinde düşenler…

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR – Borsada işlem gören şirketler dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, sanayi şirketlerinin karlılığındaki azalma dikkat çekti. Analistler sanayi şirketlerinin karlılık oranlarındaki düşüşün geçen seneyi enflasyonist ortamın ardından gerçekleşen önemli artışların bir düzeltmesi olabileceğini ifade etti. Şirketlerin kar paylarındaki azalmalar kar paylarını da etkiliyor. Zarar eden şirketler temettü veremeyeceklerini açıklıyor. Şimdiye kadar açıklanan şirketler arasında karlılık oranları yüzde 20’nin üzerinde azalan 12 şirket bulunuyor.

1 YILDA YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Sasa Polyester (SASA) tarafından yayımlanan 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolarına göre; holdingin satış gelirleri 2022’de 61,8 milyar TL iken 2023’te yüzde 25’lik bir düşüşle 46,3 milyar TL’ye geriledi. Brüt kar da yüzde 33 azalarak 8,7 milyar TL oldu. Temel işletme karı 10,2 milyar TL’den 6 milyar TL’ye düşerken net dönem kârı 22,7 milyar TL’den yüzde 20 azalışla 18,2 milyar TL’ye indi.

2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan SASA'dan, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada kar payı dağıtılmayacağı bildirildi.

KAR MARJI DÜŞEN ŞİRKETLER

Şirketlerinin karlılık oranlarına bakıldığında, kar oranları yüzde 20’nin üzerinde düşen şirketler şöyle:

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret

Şişecam

İskenderun Demir ve Çelik AŞ.

Is Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ.

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.

İş GYO

Aksa

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ.

Ereğli Demir Çelik

Çemtaş

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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