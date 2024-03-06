Sanayide hisseler çıkıyor, bilançoda alarm zilleri çalıyor! Bu yıl kar payı yok

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mart 2024 16:26 - Güncelleme: 6 Mart 2024 17:41 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Borsada enflasyonist ortamda karlılık rekorları kıran sanayi şirketlerinden gelen bilançolar “Kar rekorları bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi. Şimdiye kadar açıklanan mali tablolara göre şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası zarar etti. Son olarak SASA’nın açıkladığı bilanço, kar oranlarında 1 yılda yüzde 25’lik bir düşüş olduğunu ortaya koydu. SASA bu yıl kar payı ödemeyeceğini de duyurdu. Peki, diğer şirketlerde durum ne? İşte karlılık oranları yüzde 20’nin üzerinde düşenler…