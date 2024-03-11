Schengen sorunu çözülecek mi? Almanya'dan vize açıklaması!

Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, 5 Mart itibarıyla uygulamaya alınan iki aşamalı vize başvuru sistemi ve yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekleme süresini kısaltmayı hedeflediklerini belirten Schulz’un açıklamalarından öne çıkanlar…

Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, 5 Mart itibarıyla uygulamaya alınan iki aşamalı vize başvuru sisteminin ardından gelen soruları cevapladı. Schulz, "Neden vize başvuruları bu kadar uzun sürüyor?" sorusunu sıklıkla duyduklarını ve çözüm odaklı olarak da yeni bir randevu sistemi uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

SCHENGEN SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?

NTV’de yer alan habere göre; Alman hükümeti olarak Türk vatandaşlarının Almanya'ya gelmesini istediklerinin altını çizen Schulz, 2023 yılı boyunca Türkiye genelinde 240 binin üzerinde Schengen vizesi verdiklerini söyledi. Schulz, başka hiçbir ülkede bu kadar büyük sayıda vize verilmediğini ve talebi karşılamakta zorlandıklarını belirterek, “Talebi karşılayabilmek için elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Süreçleri daha da dijitalleştirerek, kapasite artırarak çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.