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SGK'dan vatandaşlara IBAN'lı SMS uyarısı: Dolandırıcılık

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
SGK&#039;dan vatandaşlara IBAN&#039;lı SMS uyarısı: Dolandırıcılık

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS’lerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bu SMS'lere itibar edilmemesini isteyen SGK, "Gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır" denildi. 

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi.

"DİKKATLİ OLUN" 

Göksoy, “Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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