Ünlü markadan sıfır araç almak isterken dünyaları başlarına yıkıldı

İstanbul'da dünyaca ünlü bir otomobil bayisinin çalışanı, "Personel indirimi yapacağım" diyerek arkadaşları dahil birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. İndirimli araç umuduyla dolandırılan vatandaşlar isyan etti.

İstanbul Kartal’da bir otomobil markasına ait olan bayide hasar çalışanı olarak görev yapan bir kadın iddiaya göre birçok kişiyi personel indirimi vaadiyle dolandırdı. Arkadaşlarına “Ben kendi indirimimi kullanacağım" diyerek birçok kişiden 800 bin lira aldı. Onlara indirim yapacağını dair ise bayiye ait kaşesi olan bir belge verdi.

“NASIL ALDANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Ucuz sıfır otomobil vaadi ile kandırılan mağdurlar biri yaşadıklarını Show Haber'e şöyle anlattı: “Ünlü bir Alman markası olan bayiden araç almak için geldik. Paramızı yatırdık şahıs bizi dolandırdı. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Nasıl aldandım onu düşünüyorum şu anda. Ben 800 bin lira verdim, sonra anladık ki bu bayide çalışıyor, kendi adına aracı alıp bize vereceğini söyledi. Çünkü buranın çalışanı olduğu için kendilerinin belirli bir indirim oranlarının olduğunu söyledi. Biz parayı ona verdik. Hesabına yatırdık. 15 Aralık itibarıyla araçlarımızı bize vereceğini söyledi. Yok pazartesi aracınız gelecek, yok yurt dışından geliyor bu araçlar, Almanya'dan geliyor falan…”

“Oğluma bir araç almak istiyordum bu sebeple bizim 800 bin liramızı aldı hesabına İBAN ile attık. Teslim süresi geldi araçtan haber yok firmayı aradık. Kendisinin işten çıkarıldığını söyledi.”

ARKADAŞLARI DA MAĞDURLAR ARASINDA

“Bayide çalışan benim 15-20 yıllık arkadaşım. Biz de bu şekilde geldik bayiye, içeri girdik arabalara bindik. Toplam 800 bin lira para gönderdim. 'Az daha bekle, sık dişini, gelecek. Bir daha nereden bulacaksın bu fiyatlara araç' falan dedi.”

İŞTEN ÇIKARIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Paraları ödeyenler kandırıldıklarında otomobil bayisini aradı. Bayi sahibi de 5 yıllık çalışanını işten çıkarıp şikayetçi oldu. Dolandırıcı milyonlarca liralık vurgun iddiasıyla yakalanıp tutuklandı.

MAĞDURLAR İSYAN EDİYOR

Mağdur olduklarını iddia edenler ise bir an önce o ödedikleri paralarını geri almak dolandırıcı olduğunu iddia ettikleri kadının ise cezasını çekmesini istiyor.