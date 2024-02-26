Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak

    Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattına değinen Bakan Uraloğlu, "İstanbulluya öncelikle zaman kazandıracağız, sonra enerji tasarrufu. 785 milyon euroluk tasarruf yapacağız yani harcadığımızın 8 katı kadar tasarruf yapacağız" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni öncesi TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

    SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA

    Projenin 'yaya odaklı yeni nesil' projesi olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bunu mutlaka ilave ediyoruz. Burada esas amaç ulaşımın raylı sistemle sağlanması, onu tesis ederken buradaki 2 bin metrekarenin üzerindeki alanı da şehrin yaşamına, insanımızın kullanımına nasıl katarız diye kafa yorduk. Bunun sonucunda 8,3 kilometrelik 8 istasyondan oluşan ve 20 dakikalık seyahat süresiyle Sirkeci-Kazlıçesme hattını tesis ettik" dedi.

    "Bunun yanında 7,3 kilometre uzunluğunda yaya yolu, yürüyüş yolu ve bisiklet yolları hatta scooter yollarını da projenin içerisinde kattık" diyen Uraloğlu, "Aynı zamanda turizm ve tarih destinasyonlarının da olacağı bir alanı ortaya çıkardık" ifadesini kullandı.

    "785 MİLYON EUROLUK TASARRUF"

    Hattın ekonomiye katkısına da değinen Bakan Uraloğlu, "Öncelikle 20 dakika İstanbul'da yaşayanlar için çok kısa bir süre. Hem konforlu hem güvenli. Öncelikle insanımıza zaman kazandıracağız, sonra enerji tasarrufu yapacağız. Sonra çevreye yayılan emisyonları ne kadar azaltabilirsek azaltacağız. Bu da kıymetli. 30 yıllık ömürde 785 milyon euroluk tasarruf yapacağız yani harcadığımızın 8 katı kadar tasarruf yapacağız" diye konuştu.

    ARNAVUTKÖY-HAVALİMANI METROSU ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIYOR

    Havalimanı metrosuna da değinen Uraloğlu, "31,5 kilometrelik hattın en yoğun olan kısmı Arnavutköy-Havalimanı arasını önümüzdeki ay açacağız, Gayrettepe'ye bağlamış olacağız. Halkalı'ya kadar olan kesimini de sene sonu ya da önümüzdeki sene bugünlerde İstanbullunun hizmetine sunacağız" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Alım için 'fırsat kollayanlar' dikkat! İslam Memiş, tarih vererek altın alacakları uyardı ve 2 rakam verdi - EkonomiAlım için 'fırsat kollayanlar' dikkat! İslam Memiş, tarih vererek altın alacakları uyardı ve 2 rakam verdiDaha yüksek promosyon almak isteyenler elini hızlı tutmalı! Bankalar fiyatları artırdı, son gün 29 Şubat! Özel sektör detayı dikkat çekti - EkonomiDaha yüksek promosyon almak isteyenler elini hızlı tutmalı! Bankalar fiyatları artırdı, son gün 29 Şubat! Özel sektör detayı dikkat çektiHayvancılıkta yol haritası belli oldu! Bakan Yumaklı duyurdu - EkonomiHayvancılıkta yol haritası belli oldu!'Para nerede' akımı Türkiye'ye yayıldı! Euroları dağıtıyorlar, bulan göbek atıyor - Ekonomi'Para nerede' akımı Türkiye'ye yayıldı! Euroları dağıtıyorlar, bulan göbek atıyorEmekliler için kritik gün yarın! Hem seyyanen zam hem ikramiye... Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor, uzmanlar tarih verdi - EkonomiEmekliler için kritik gün yarın! Hem seyyanen zam hem ikramiye... Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor, uzmanlar tarih verdiYok böyle kazanç! Bu getiriyi görenler, borsaya koşuyor - EkonomiYok böyle kazanç! Bu getiriyi görenler, borsaya koşuyorBu 3 hisse gitmeden, borsada ralli zor! - EkonomiBu 3 hisse gitmeden, borsada ralli zor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...