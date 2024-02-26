Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak

Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattına değinen Bakan Uraloğlu, "İstanbulluya öncelikle zaman kazandıracağız, sonra enerji tasarrufu. 785 milyon euroluk tasarruf yapacağız yani harcadığımızın 8 katı kadar tasarruf yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni öncesi TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA

Projenin 'yaya odaklı yeni nesil' projesi olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bunu mutlaka ilave ediyoruz. Burada esas amaç ulaşımın raylı sistemle sağlanması, onu tesis ederken buradaki 2 bin metrekarenin üzerindeki alanı da şehrin yaşamına, insanımızın kullanımına nasıl katarız diye kafa yorduk. Bunun sonucunda 8,3 kilometrelik 8 istasyondan oluşan ve 20 dakikalık seyahat süresiyle Sirkeci-Kazlıçesme hattını tesis ettik" dedi.

"Bunun yanında 7,3 kilometre uzunluğunda yaya yolu, yürüyüş yolu ve bisiklet yolları hatta scooter yollarını da projenin içerisinde kattık" diyen Uraloğlu, "Aynı zamanda turizm ve tarih destinasyonlarının da olacağı bir alanı ortaya çıkardık" ifadesini kullandı.

"785 MİLYON EUROLUK TASARRUF"

Hattın ekonomiye katkısına da değinen Bakan Uraloğlu, "Öncelikle 20 dakika İstanbul'da yaşayanlar için çok kısa bir süre. Hem konforlu hem güvenli. Öncelikle insanımıza zaman kazandıracağız, sonra enerji tasarrufu yapacağız. Sonra çevreye yayılan emisyonları ne kadar azaltabilirsek azaltacağız. Bu da kıymetli. 30 yıllık ömürde 785 milyon euroluk tasarruf yapacağız yani harcadığımızın 8 katı kadar tasarruf yapacağız" diye konuştu.

ARNAVUTKÖY-HAVALİMANI METROSU ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIYOR

Havalimanı metrosuna da değinen Uraloğlu, "31,5 kilometrelik hattın en yoğun olan kısmı Arnavutköy-Havalimanı arasını önümüzdeki ay açacağız, Gayrettepe'ye bağlamış olacağız. Halkalı'ya kadar olan kesimini de sene sonu ya da önümüzdeki sene bugünlerde İstanbullunun hizmetine sunacağız" dedi.