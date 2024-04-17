Şok Marketler'den e-ticaret hamlesi! İste Gelsin'i satın aldı

Şok Marketler, e-ticaret alanında önemli bir adım geldi. Ünlü market zinciri, sektörde isim yapan İşte Gelsin platformunu satın alıyor.

Şok Marketler Ticaret, e-ticaret alanında dikkat çeken bir adım attı. Türkiye'nin önde gelen market zinciri, online siparişte daha yaygın hizmet vermek için Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden paylarının peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladı.

KAP AÇIKLAMASI

Şok'tan konuya ilişkin KAP açıklaması da yapıldı. Buna göre işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usulü ile 220 milyon TL olarak belirlendi.

Açıklamada, "Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır. Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır" denildi.