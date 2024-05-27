Son 5 haftada dikkat çeken detay! Yabancı yatırımcı borsadan çıkıyor mu? 

Borsada son dakika! BİST100 endeksinin rekor üzerine rekor kırdığı son 5 haftalık süreçte yabancı yatırımcılar nette 135,4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. KKM’den, TL mevduattan ve döviz hesaplarından çıkan yerli yatırımcıların borsaya geçmeye başladığı belirtilirken; bu hafta endekste 10.400 üzerinde kalıcılık ve yeniden yabancı girişinin artması, pozitif seyrin devamı için dikkatle takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 11.088 ile yeni rekor seviyesini görse de kapanışı 10.676’dan gerçekleştirdi. Haftalık değer artışı binde 3 ile sınırlı kalırken; zirveye göre düşüş yüzde 3,86 olarak gerçekleşti.

Bu hafta iç piyasalarda; Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi ve ilk çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Açıklanacak veriler, özellikle reel sektördeki son durum hakkında önemli ipuçları verebilecek.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST100 endeksi kapsamındaki hisselerden Albaraka Türk, Otokar, Ahlatçı Gaz Dağıtım, İş Yatırım ve Bera Holding %17,00-%6,90 arası değer artışı ile en çok yükselen ilk 5 hisse olurken; Argotech Teknoloji, EuroPower Enerji, Boğaziçi Beton, Alfa Solar ve Girişim Elektrik %32,35-%11,25 arası değer kaybıyla, en çok düşen ilk 5 hisse arasında yer aldı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler borsada yaşanan hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirterek, “14 Mayıs-21 Mayıs arasında gerçekleşen 10.036-11.088 yükselişinin düzeltme seviyeleri 10.685, 10.560 ve 10.440 olarak öne çıkıyor. Bu hafta bu desteklerin çalışması dikkatle izlenmeli. Yukarıda ise 10.840 ilk direnç olarak takip edilmeli. Endeks döviz bazında son kapanışını 331 dolarda gerçekleştirdi. Bu anlamda 325-320 dolar bandının da destek olarak korunması büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

YABANCI GİRİŞİNDE SON DURUM!

Türkiye’nin risk primi (CSD) geçen hafta 263 seviyesine kadar gerilerken; bu durum yabancı yatırımcı girişini de son haftalarda hızlandırdı. Ancak yabancı yatırımcıların son 5 haftada tahvil tarafına belirgin giriş yaptığı, aynı süreçte borsada ise nette satıcılı oldukları görüldü.

17 Mayıs, 26 Nisan ve 19 Nisan haftalarında sırasıyla 232,7, 154,6 ve 143,4 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcılar; 10 Mayıs ve 3 Mayıs haftalarında 84,7 ve 310,6 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Böylece yabancılar borsada, son 5 haftada 135,4 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.