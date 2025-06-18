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Sosyal medyada gündem oldu! "Vergi affı" iddialarına cevap geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sosyal medyada gündem oldu! &quot;Vergi affı&quot; iddialarına cevap geldi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuoyunda “vergi affı” olarak bilinen yapılandırma kanununa yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını açıkladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık, mükellefleri yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri konusunda uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda "vergi affı" olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "vergi affı çalışmalarının yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"YAPILANDIRMA KANUNU İÇERİKLİ HERHANGİ BİR DÜZENLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ YOK"

Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır."

"GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALMAYIN"

Açıklamada, konuyla ilgili 17 Nisan'da Bakanlığın internet sitesinde bu yönde bir çalışmanın olmadığı, vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususunun önemle hatırlatıldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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