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Haberler > Ekonomi > 'Merkez Bankası'nın raporundan sızdığı' iddia edilmişti: SPK suç duyurusunda bulundu

'Merkez Bankası'nın raporundan sızdığı' iddia edilmişti: SPK suç duyurusunda bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), döviz fiyatları ile ilgili “Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı” başlıklı haber için suç duyusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) döviz kurlarına ilişkin Merkez Bankası'nın raporu kaynak gösterilerek yapılan habere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu duyurdu. SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeniçağ İnternet Gazetesi’nde 16.03.2024 tarihinde “Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı” başlığıyla yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın, her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haber tümüyle gerçek dışıdır.

Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik oluşturmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem AVŞAR ve onun bağlı olduğu yetkililer Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray EROLLU, Genel Yayın Yönetmeni Fatih ERGİN, yayın sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÇELİK ve Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet ÇELİK ile haberin kaynak kısmında gösterilen “paradurumu.com” adlı internet sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burak ÖZTUNALI, Yayın Danışmanı Ali GÜVEN ve sahibi Özlem DENİZMEN hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca Kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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