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Ekonomi

SPK'dan yeni karar! 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme

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SPK'dan yeni karar! 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme
Başlık ResmiSPKdan yeni karar! 1 milyon TLye kadar ara ödeme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara nihai ödeme öncesinde 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verdi. Süreç, para piyasası fonlarından başlayacak. Açıklanan kararlara göre “MKK kayıtları esas alınarak” net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı ödenecek.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreci hızlandıracak yeni kararlar aldı.

30 Eylül tarihli SPK bülteninde yer alan kararlara göre; Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonlarda, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara “nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere” ara ödeme yapılacak.

SPK'dan yeni karar! 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme
Başlık ResmiSPK'dan yeni karar! 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme

İLK OLARAK 1 MİLYON TL

Ara ödemede Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

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Ara ödeme uygulaması, para piyasası fonlarından başlayacak. Ödeme karşılığında yatırımcının elindeki fon payları iade edilmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemesi sırasında gerçekleştirilecek.

SPKdan yeni karar! 1 milyon TLye kadar ara ödeme
Başlık ResmiSPKdan yeni karar! 1 milyon TLye kadar ara ödeme

3 KURUM İÇİN KARAR

SPK ayrıca A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonlarda, sürecin, ünvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan ve yatırımcı sayısı en yüksek olandan başlanarak yürütülmesine karar verdi.

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Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül kararları doğrultusunda TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım-satıma kapatılan bazı fonların yeniden işleme açılması da söz konusu olabilecek.

Öte yandan Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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