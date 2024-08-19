Starbucks'ın ardından bir şok da Coca-Cola'ya!

7 Ekim'den bu yana Gazze katliamlarıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e verdiği destek nedeniyle büyük tepki çeken Coca Cola, satış hacminde küçülmeye gitme kararı aldı.

İsrail'e destek veren kahve devi Starbucks'ta CEO'nun istifasının ardından Coca-Cola'da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Boykot edilen Coca-Cola, tüm yıl için satış hacmi beklentilerini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşük-tek haneli büyüme"ye revize ettiklerini duyurdu.

SATIŞ HACMİNDE KÜÇÜLME!

Türkiye'de boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim geldi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denildi.

STARBUCKS CEOSU İSTİFA ETTİ

13 Ağustos tarihinde İsrail'e desteğini esirgemeyen ünlü kahve zinciri Starbucks'ta yönetim değişikliği yaşandı.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi. Yerine ise Chipotle’ın deneyimli CEO’su Brian Niccol getirildi.