Süt izninde kritik fark! Memur ve işçi anneler kaç saat izin alıyor?

Çalışan annelerin hem iş hayatını sürdürmeleri hem de bebeklerinin bakımını üstlenebilmeleri için tanınan yasal haklar arasında süt izni önemli bir yer tutuyor. Doğum sonrası dönemde anne ve bebek arasındaki bağın güçlenmesine, bebeğin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayan bu uygulama, çalışma hayatında kadınlara destek olmayı amaçlıyor.

Ancak süt izninin süresi ve kullanım koşulları, annenin işçi ya da memur statüsünde olmasına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle çalışan annelerin haklarını ve ilgili mevzuattaki şartları bilmeleri büyük önem taşıyor.