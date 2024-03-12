Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Tarihi gün! MİDLAS ilk atışlı testini geçti

Tarihi gün! MİDLAS ilk atışlı testini geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarihi gün! MİDLAS ilk atışlı testini geçti

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi (MİDLAS) kapsamında Türkiye’de bir ilk yaşandı. İlk kez TCG İstanbul firkateyninden füze ateşlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen; MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında Türkiye’de bir ilk yaşandı.

Bu kapsamda MİDLAS, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul firkateyninden HİSAR-D RF Füzesi'ni başarıyla ateşledi.

Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri’ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. SİPER, SAPAN ve ATMACA füzeleri de MİDLAS'tan atılabilecek.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu test ile birlikte, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesinin, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlendiğini vurguladı. Görgün, "Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde; SİPER, SAPAN ve ATMACA Füzeleri de MİDLAS’tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarım da TCG İstanbul’da bulunan millî savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF Füzesi’ni fırlatması oldu. Gerçekleşen bu test ile aynı zamanda, HİSAR-D RF Füzesi’nin TCG İstanbul’dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak - EkonomiMerkez Bankası'ndan yeni hamleBakan müjdeyi verdi! Paralar cuma günü hesaplarda olacak - EkonomiParalar cuma günü hesaplarda olacakMilyonluk teklifleri elinin tersiyle itti, arazisini jandarmaya bağışladı - EkonomiMilyonlar kazanmak yerine arazisini jandarmaya bağışladıBitcoin durmuyor! Yeni rekor geldi… - EkonomiBitcoin'den yeni rekor...Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek - EkonomiEhliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanlara 12 bin TL ceza kesilecekTürkiye'nin 66 yıllık dev şirketi resmen satıldı! Yeni sahibi Japonlar  - EkonomiTürkiye'nin 66 yıllık dev şirketi resmen satıldı!Borsada hareketli mart! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve düşen hisselerAltında kota paniği! Kuyumcuda fiyat farkı açılıyor… - EkonomiAltında kota paniği! Kuyumcuda fiyat farkı açılıyorDövizde yeni rekorlar! Kapalıçarşı ile makas kapanıyor, TCMB'den yeni hamle gelir mi? - EkonomiKapalıçarşı ile makas kapanıyorFiyatlar zirveden döndü! Altında düşüşler alım fırsatı mı? - EkonomiFiyatlar zirveden döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...