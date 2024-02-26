Tarım Bakanı Yumaklı, yeni yol haritasını bugün açıklayacak! Hayvancılıkta kademeli destek modeli geliyor

2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık ‘hayvancılık yol haritası’ ile kadınlara ve gençlere yönelik yeni destekler devreye alınacak. Yeni modelde her bir kriterin, destek için bir karşılığı olacak. Kriteri karşılayanın aldığı destek tutarı, ayrı ayrı her kriterin çarpan değerine göre artış gösterecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ-

Hayvancılıkta yeni bir dönemi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğünde düzenleyeceği basın toplantısında, sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık ‘hayvancılık yol haritasını’ açıklayacak. Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak amacıyla oluşturulan çalışmaların ayrıntılarını anlatacak olan Bakan Yumaklı; hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilk defa uygulamaya girecek tedbirler ve ıslah eylem planı konusunda yenilikleri paylaşacak.

DESTEK MİKTARI, KRİTERE GÖRE KATLANACAK

Hayvancılıkta devreye alınacak yeni destekleme modelinde her bir kriterin, destek için bir karşılığı olacak. Kriteri karşılayanın aldığı destek tutarı, ayrı ayrı her kriterin çarpan değerine göre artış gösterecek. Örneğin; bir üreticinin ‘genç’ olması, alacağı destek tutarını artıracak. Böylece, aynı anda farklı birçok kriteri karşılayan üreticinin alacağı destek miktarı, katlanarak artacak.

KRİTERİN KARŞILIĞI OLAN DESTEĞİ ALACAK

Konuyla ilgili daha önce bilgi veren Tarım Bakanı Yumaklı, “Özellikle gençlere ve kadınlara ekstra desteklemeler olacak, daha önce olmayan destekler. Şöyle düşünün: Temel destek büyükbaş hayvancılık için diyelim ki ‘1000 lira’. Onu cebine koydu. Diyelim ki bu üretici, genç. O zaman çarpanı 1,5 olacak. Yani, 1,5 katını alacak. Kadınsa 0,50 daha çarpan eklenecek. Bunlar toplaya toplaya gidecek. Bir işletme, örneğin ari işletme olmak istedi. Onun çarpanı da 5 olsun diyelim, 5 çarpı 1000, 5 bin. Baktığımız zaman hangi kriteri karşılıyorsa o kriterin karşılığı olan desteği alacak. Her bir kriterin bir karşılığı olacak” demişti

HASTALIKLARLA MÜCADELE ÖN PLANDA

Ayrıca, yeni plan döneminde hayvan varlığının korunması ve artırılması için de önemli çalışmalar yapılacak. Hayvancılığın yeni yol haritasında, özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele önemli bir yer tutacak. Yol haritasıyla, hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilk defa uygulanmaya başlayacak tedbirler netleşecek. Hayvan hastalıklarının önlenmesi ile hayvan varlığının korunması ve üretimin artırılması sağlanacak.

18,7 MİLYAR LİRA DESTEK

Hayvan varlığının artırılması için üreticiye destek de artılıyor. Bu kapsamda 2024 yılı için 91,55 milyar lira olarak belirlenen Tarımsal destekleme bütçesinden bitkisel üretimin payı 51,01 milyar lira olurken, hayvansal üretim desteği 18,71 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca su ürünleri desteği 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteği 682 milyon liraya kırsal kalkınma desteği 8,15 milyar liraya yükseltildi. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar liralık bir kaynak ayırdı. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesi de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar liraya çıkarılmıştı.