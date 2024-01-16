Tarım Kredi’de indirim çılgınlığı başladı! 1 litresi 39 TL’ye düştü, 16-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni yıl ile birlikte indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. 2024 yılı ile birlikte birçok ürüne peş peşe zam yapılırken vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için marketler tarafından yapılan indirimleri takip etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde Ocak ayı indirim fırsatı başladı. Siyah çay, un, deterjan… Birçok üründe fiyatlar yarı yarıya düştü. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
2024 yılı itibariyle birçok ürüne zam yapıldı. Gelen zamlar vatandaşların elini sıkıştırırken zincir marketler tarafından yapılan indirim fırsatları yakından takip ediliyor. Kampanyaları ile dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatif Market’leri güncel indirim listesini yayınladı. 1 litresi 39 TL’ye düştü. Tükenmeden hemen yetişin. İşte 16-19 Ocak Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16-19 Ocak tarihleri arasında Çay, süt, bisküvi, deterjan ve salep gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
TARIM KREDİDE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ
-Siyah çay: 91,90 TL
- Sıkma nar suyu: 52,90 TL-Sütlü salep: 71,90 TL
-Süzme çiçek balı: 77,50 TL
-Tahin: 41 TL
-Sürahi: 39,90 TL
- Toz tarçın: 12,25 TL
- Portakal: 13,75 TL
-Salatalık: 23,90 TL
-Kuru soğan: 7,50 TL
-Limon: 14,25 TL
-Golden elma: 22,50 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi