Tarım Kredi’de indirim çılgınlığı başladı! 1 litresi 39 TL’ye düştü, 16-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri

16 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:54

2024 yılı itibariyle birçok ürüne zam yapıldı. Gelen zamlar vatandaşların elini sıkıştırırken zincir marketler tarafından yapılan indirim fırsatları yakından takip ediliyor. Kampanyaları ile dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatif Market’leri güncel indirim listesini yayınladı. 1 litresi 39 TL’ye düştü. Tükenmeden hemen yetişin. İşte 16-19 Ocak Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16-19 Ocak tarihleri arasında Çay, süt, bisküvi, deterjan ve salep gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.

TARIM KREDİDE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ

-Siyah çay: 91,90 TL

- Sıkma nar suyu: 52,9 0 TL-Sütlü salep: 71,90 TL

-Süzme çiçek balı: 77,50 TL



-Tahin: 41 TL

-Sürahi: 39,90 TL



- Toz tarçın: 12,25 TL

- Portakal: 13,75 TL



-Salatalık: 23,90 TL

-Kuru soğan: 7,50 TL

-Limon: 14,25 TL

-Golden elma: 22,50 TL