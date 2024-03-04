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Tarım Kredi'de Ramazan kampanyası! 41 gün zam yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarım Kredi&#039;de Ramazan kampanyası! 41 gün zam yok
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım Kredi yeni kampanyası ile enflasyona savaş açtı. Hayata geçirilecek kampanya ile 5 Mart tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca 41 gün ürün fiyatları sabit kalacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ramazan ayına özel kampanyasını duyurdu. Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm ürünlerde geçerli olacak fiyat sabitleme kampanyası kapsamında tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatlar sabitlenecek. Kampanya Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında geçerli olacak.

İNDİRİM GELEN ÜRÜNLER

Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, motorin, zirai ilaç ve tohumda, kampanya süresince vade farkı uygulanmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satış yapılacak.

Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek. İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak.

Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak.

Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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