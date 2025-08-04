Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da, avokado sezonu erkenci türlerle birlikte başladı.

Bölgedeki üreticiler, bu yıl özellikle Clifton cinsine yönelirken, erkenci olması nedeniyle hem iç piyasada hem de ihracatta avantaj sağlıyor. Erkenci avokado türlerinin piyasaya erken girmesiyle birlikte hem üretici hem de tüketici için seçenekler artarken, Alanya'da bu türlere olan ilgi her geçen yıl büyüyor.

"TANE BAŞINA 45-55 LİRAYA SATIYORUZ"

Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide avokado üreticiliği yapan Mustafa Kırıcı "Hasat şu anda çok iyi. Clifton hasadına başladık. Fiyatlar tane başına 45-55 liraya satıyoruz. Burası yaklaşık 3 dönüm, ben burada hobi amaçlı avokadoyu üretiyorum." dedi.

Öte yandan, Clifton cinsinin adaptasyon kabiliyeti, meyve kalitesi ve pazardaki yüksek talebi, üreticileri bu çeşide yönlendirmeye devam ediyor.