Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor

Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide yetiştirilen erkenci Clifton cinsi avokado hasadına başlandı. Üreticinin dalından topladığı avokadolar, tanesi 45 ile 55 TL arasında değişen fiyatlarla toptancı haline gönderiliyor.

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da, avokado sezonu erkenci türlerle birlikte başladı.

Bölgedeki üreticiler, bu yıl özellikle Clifton cinsine yönelirken, erkenci olması nedeniyle hem iç piyasada hem de ihracatta avantaj sağlıyor. Erkenci avokado türlerinin piyasaya erken girmesiyle birlikte hem üretici hem de tüketici için seçenekler artarken, Alanya'da bu türlere olan ilgi her geçen yıl büyüyor.

Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor - 1. Resim

"TANE BAŞINA 45-55 LİRAYA SATIYORUZ"

Yeşilöz Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide avokado üreticiliği yapan Mustafa Kırıcı "Hasat şu anda çok iyi. Clifton hasadına başladık. Fiyatlar tane başına 45-55 liraya satıyoruz. Burası yaklaşık 3 dönüm, ben burada hobi amaçlı avokadoyu üretiyorum." dedi.

Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor - 2. Resim

Öte yandan, Clifton cinsinin adaptasyon kabiliyeti, meyve kalitesi ve pazardaki yüksek talebi, üreticileri bu çeşide yönlendirmeye devam ediyor.

Tarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lise boş kontenjan sorgulama 2025: LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı - EkonomiBinlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptıSabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekor - EkonomiSabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekorNe Galatasaray, ne Beşiktaş! Fenerbahçe temmuzu önde kapattı - EkonomiNe Galatasaray, ne Beşiktaş! Fenerbahçe temmuzu önde kapattıBakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kararlılık vurgusu yaptı - Ekonomi"44 ayın en düşük seviyesinde!" diyerek paylaştıRekolte düştü, kalite arttı! Ama cebiniz yanabilir... 200 ağaçtan sadece 8 ton ürün çıkacak - EkonomiRekolte düştü, kalite arttı! Ama cebiniz yanabilirMilyonlar bekliyordu! Emeklilerin ilk zam verisi belli oldu - EkonomiEmeklilerin ilk zam verisi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...