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Tatlıda Ramazan bereketi! Vatandaş kilolarca alıyor! Hedef günde 1 ton

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tatlıda Ramazan bereketi! Vatandaş kilolarca alıyor! Hedef günde 1 ton
Ramazan Ayı, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayları tatlının en falz tüketildiği dönemler arasında yer alıyor. Tatlıcılar bu yılki satış hedeflerini 1 ton olarak açıkladı.

Ramazan ayında Diyarbakır’daki tatlıcılar satış hedeflerini büyüterek günde 1 tona çıkardı. Konuyla ilgili konuşan Kadayıfcı Sıtkı Usta'da çalışan Mehmet Emin Turan, “Malumunuz Ramazan ayına yarın giriyoruz. Diyarbakır’da toplam 9 şubemiz var. Ramazan ayında günlük 1 ton tatlı satışı hedefimiz var. Ramazan hazırlığımız tamamdır. Bu çerçevede Ramazan ayında tatlı satışlarımızın güncel fiyatı fıstıklı burma kadayıf 500 TL, cevizli burma kadayıfımız ise 380 TL’dir” dedi.

Şehir dışına da tatlı gönderdiklerini ifade eden Turan, “Ramazan ayında vatandaşlar genelde iki günde bir ikişer kilo tatlı alıp eve götürür. Vatandaşlarımız Ramazan’ın hemen hemen her günü tatlı tüketiyor. Tabii bu tatlılarımızı kaliteli ürünlerimizle yapmaktayız. Diyarbakır’da tabii tatlı denilince ilk akla gelen burma kadayıftır. Ramazan ayında da daha çok fıstıklı burma kadayıf tercih ediliyor. Sadece Diyarbakır değil, il dışına da tatlı siparişi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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