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TCMB: Yabancı üç hafta üst üste satış tarafında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TCMB: Yabancı üç hafta üst üste satış tarafında
Enflasyon, Yabancı Yatırımcı, Hisse Senedi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre; yabancı yatırımcı geçen hafta da hisse satarak üç hafta üst üste satış tarafında yer aldı.

Enflasyonist ortamda, TL'nin değer kaybetmesi ve faiz politikaları yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine olan ilgisi üzerinde belirleyici oluyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 75,4 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Böylece borsada 3 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcı bu süreçte toplamda 195.5 milyon dolar dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.

HİSSE STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 23 Şubat itibarıyla 35 milyar 460 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Mart'ta 34 milyar 355,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 844,9 milyon dolardan 2 milyar 763,7 milyon dolara ve ŞBS stokları 98,2 milyon dolardan 97,5 milyon dolara indi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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