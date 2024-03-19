Teknoloji devi Nvidia yeni çipini tanıttı! Diğerlerinden 30 kat daha hızlı olacak

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 10:18 - Güncelleme: 19 Mart 2024 10:18 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'nin en değerli şirketlerinden olan Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı. Çipin diğerlerinden 30 kat daha hızlı olduğu kaydedildi.