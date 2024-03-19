Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Teknoloji devi Nvidia yeni çipini tanıttı! Diğerlerinden 30 kat daha hızlı olacak

Teknoloji devi Nvidia yeni çipini tanıttı! Diğerlerinden 30 kat daha hızlı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji devi Nvidia yeni çipini tanıttı! Diğerlerinden 30 kat daha hızlı olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin en değerli şirketlerinden olan Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı. Çipin diğerlerinden 30 kat daha hızlı olduğu kaydedildi.

ABD'li çip devi Nvidia'nın, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen B200 "Blackwell" çipi tanıtıldı. Şirketin yeni ürününü yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tanıttı.

Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli 3. şirketi olan Nvidia Hisseleri geçen yıl yüzde 240 değer kazandı ve piyasa değeri geçen ay 2 trilyon dolara yaklaştı. Firma pazarda yüzde 80 olan payını geliştirmeyi hedefliyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fitch'ten yeni karar: THY'nin not görünümünü yükseltti - EkonomiFitch'ten yeni karar: THY'nin not görünümünü yükselttiGüneş paneli ithalatında yeni dönem! Metrekare başına 25 dolar teminat alınacak - EkonomiGüneş paneli ithalatında yeni dönem47 ilaç daha geri ödeme listesinde - Ekonomi47 ilaç daha geri ödeme listesindeAraç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor, hem benzine hem de motorine... - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...Bitcoin’de satışlar sürüyor! Uzmanlardan kritik uyarı - EkonomiBitcoin’de satışlar sürüyor! Uzmanlardan kritik uyarıİkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı - Ekonomiİkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldıAltın zirveye yakın! Bu fiyatlar satış fırsatı mı? - EkonomiAltın bozdurmayı düşünenler dikkat!Dünyanın eksi faiz uygulayan son ülkesi Japonya pes etti, 17 yıl sonra artışa gitti - EkonomiDünyanın son eksi faiz rejimi bittiDikkat çeken faiz detayı! Dolarda ‘sınırlı’ yükselişe devam…  - EkonomiDolarda ‘sınırlı’ yükselişe devam… İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı - Ekonomiİstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...