Teknoloji devi Nvidia yeni çipini tanıttı! Diğerlerinden 30 kat daha hızlı olacak
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'nin en değerli şirketlerinden olan Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı. Çipin diğerlerinden 30 kat daha hızlı olduğu kaydedildi.
ABD'li çip devi Nvidia'nın, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen B200 "Blackwell" çipi tanıtıldı. Şirketin yeni ürününü yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tanıttı.
Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli 3. şirketi olan Nvidia Hisseleri geçen yıl yüzde 240 değer kazandı ve piyasa değeri geçen ay 2 trilyon dolara yaklaştı. Firma pazarda yüzde 80 olan payını geliştirmeyi hedefliyor.
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi