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TGSD Başkanı Toygar Narbay: Çalışma havuzu 2035’ten sonra hızla kuruyacak

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TGSD Başkanı Toygar Narbay: Çalışma havuzu 2035’ten sonra hızla kuruyacak
Başlık ResmiTGSD Başkanı Toygar Narbay: Çalışma havuzu 2035’ten sonra hızla kuruyacak

19. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda sektörün geleceği ve Türkiye’nin üretim gücü masaya yatırıldı. TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, doğru stratejiyle hazır giyim sektörünün 2050’de 39 milyar dolara ulaşabileceğini belirterek iş gücü ve üretim dönüşümüne dikkat çekti.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 19. İstanbul Hazır Giyim Konferansı başladı. TGSD Müşterek Başkanı Dr. Ümit Özüren, farklı sektörlerin katılımıyla ‘Türkiye Markası’nı güçlendirecek ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay da sektörün ağır bir sınavdan geçtiğini ancak üretim gücünü koruduğunu ifade etti.

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“Hacmi artırarak katma değeri yükseltmeliyiz, butikleşerek değil” diyen Narbay, mevcut gidişatla 2050’de 30 milyar dolarda kalınacağını, stratejiyle 39 milyar dolara ulaşacaklarını vurguladı.

2050’ye kadar Türkiye’de çocuk nüfusunun yüzde 30 azalacağına işaret eden Narbay, 2007-2021 arasında nüfusun her yıl 1 milyon arttığını ancak 2022-2025 arasında bu artışın 353 bine gerilediğini vurgulayarak şunları söyledi:

Bunun anlamı 2035’te zirve yapacak çalışma havuzumuz ondan sonra hızla kuruyacak. Yapay zekânın getireceği dönüşüm ve hizmetlerde boşa çıkacak bir grup emek havuzuna katkı sağlayacak ama bugünkü durumda bile yüzde 30 ne işte ne eğitimde olan geniş tanımlı işsizlikte var olan havuzdaki emek yetkinliğiyle sanayinin ve hizmetlerin talep ettiği emek yetkinliği örtüşmüyor.

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Türkiye’nin derhâl bu yetkinliği sanayinin ve hizmetlerin uygunluğuna göre planlayacak dönüşüm programlarını başlatması gerekiyor.

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