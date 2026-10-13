Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen domatesler yurt dışından büyük talep görüyor. Bölge halkının gelir kapısı olan domatesler kurutulduktan sonra aralarında ABD ve Rusya'nın da yer aldığı 20 ülkeye ihraç ediliyor. Domateslerin 3 ila 8 gün arasında kurumaya bırakıldığı belirtildi.

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Yusuf Demirel'in Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetiştirip kuruttuğu domatesler, bir firma aracılığıyla ABD, İtalya, Polonya, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor.

Domates üreticisi Demirel, günün şartlarına göre üretim yaptıklarını ve domatesi seçtiklerini söyledi.

Anadolu'dan ABD ve Rusya dahil 20 ülkeye ihraç ediliyor! Bölgenin gelir kapısı oldu

Daha önce patates ve ay çekirdeği yetiştirdiklerini anlatan Demirel, "Yaş domatesi pazarlama süreci biraz uzun olduğu için kurutup yurt dışına satmayı tercih ettik. İzmir'de bir firmamız var. Bu firma yurt dışına kuru domatesleri gönderiyor. Biz burada üretimini sağlıyoruz. Firma da yurt dışı ayağını organize ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu'dan ABD ve Rusya dahil 20 ülkeye ihraç ediliyor! Bölgenin gelir kapısı oldu

20 ÜLKEYE SATILIYOR

Bu yıl yaklaşık 1500 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Rekoltemiz bu yıl biraz düşük. Hava şartları bizi etkiledi. Yağmurlardan dolayı kök çürüklüğü oldu. Dönümden 7 ton civarında bir rekolitemiz var. İhracat yaptığımız ülke 20'ye kadar çıkabiliyor ama sabit 9-10 ülke var. Domateslerimiz, Amerika, İtalya, Polonya, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor."

Anadolu'dan ABD ve Rusya dahil 20 ülkeye ihraç ediliyor! Bölgenin gelir kapısı oldu

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DOMATESLER LEZZETİYLE TALEP GÖRÜYOR

Demirel, bazı bölgelerde domatesin 3-4 gün gibi kısa sürede kuruduğunu ancak üretim yaptıkları bölgede kuruma süresinin 8 güne kadar çıktığını vurgulayarak, bunun da domatese lezzet kattığını dile getirdi.

Anadolu'dan ABD ve Rusya dahil 20 ülkeye ihraç ediliyor! Bölgenin gelir kapısı oldu

Yetiştirdikleri domatesin piyasada aranır hale geldiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Domateslerimiz çok lezzetli oluyor. O yüzden yurt dışından talep geliyor ama burada da bizi iklim şartları yoruyor. Fazla işçilik istiyor. Şanlıurfa ve İzmir tarafında domateslerin kuruma işlemi daha hızlı ve kolay oluyor ama biz burada zorlanıyoruz. Tabii domateslerimizin lezzetli ve kaliteli olması bizi bu işe daha çok itiyor. Aynı zamanda bölgedeki üreticilerden de domates alıyoruz. Erciyes'in serin havasından dolayı domatesler geç kuruyor. Bundan dolayı buranın domatesine talep fazla oluyor. Bu yıl daha önce hiç duymadığımız firma bile bizden domates talep etti."

Demirel, ülke ekonomisine katkı sağlamanın kendisini motive ettiğini, bunun için daha çok gayret ettiğini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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