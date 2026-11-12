Türk Hava Yolları, Çin’deki kapsama alanını genişleterek 4’üncü destinasyonu Chengdu’ya uçuş başlattı. İstanbul’dan haftada 3 gün gerçekleştirilecek seferlerle Çin’in batısına doğrudan ulaşım sağlanmış olacak.

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Türk Hava Yolları’nın (THY) Asya rotasında gücünü artırmak için bir süredir yoğun mesai harcadığı Çin’de sefer yapılacak şehir sayısı 4’e çıkarılırken, mevcut hatlarda da frekans artışı sağlandı.

THY’nin 11 Kasım itibarıyla uçmaya başladığı ilk yeni hat Chengdu oldu. THY Çin’de daha önce Pekin (Beijing), Şanghay ve Guangzhou’ya sefer düzenliyordu.

THY, pandalar diyarına uçuyor: Çin'de bir hat daha açıldı

KAMPANYA İLE AÇILDI

TK 226 sefer sayılı uçuşla açılan İstanbul-Chengdu (TFU) hattında yolculuk gidişte 8,5 saat, dönüşte ise 9 saat 15 dakika sürüyor. Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı’na düzenlenecek uçuşlarda Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar kullanılacak.

İstanbul Havalimanı’ndan çarşamba, cuma ve pazar çıkışlı olmak üzere haftada 3 karşılıklı sefer yapılacak.

THY, pandalar diyarına uçuyor: Çin'de bir hat daha açıldı

Açılış kampanyası kapsamında gidiş-dönüş Economy Class biletleri 540 dolar, Business Class biletleri ise 1.991 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

ÜLKENİN GELİŞİM MERKEZİ

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Chengdu, Çin’in batısındaki önemli lojistik, ticaret, finans, bilim ve teknoloji merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehrin havalimanı da çok sayıda noktaya bağlantı sağlıyor. Chengdu, THY’nin Çin’in batı iç kesimindeki ilk doğrudan uçuş noktası olma özelliğini taşıyor.

THY, pandalar diyarına uçuyor: Çin'de bir hat daha açıldı

DEV PANDA HUAHUA THY’DE!

THY, Çin pazarındaki marka bilinirliğini ve destinasyon tanıtımını artırmak maksadıyla farklı iş birliklerine imza atıyor. 2026 yılında Çinli tenisçi Zheng Qinwen, THY’nin Çin pazarındaki reklam yüzü oldu. Ayrıca Chengdu ile özdeşleşen dev panda Huahua ile de iş birliği anlaşması imzalandı.

ÇİN STRATEJİK PAZARIMIZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Chengdu’ya yapılan ilk uçuş sonrası düzenlenen programda yaptığı açıklamada, Çin’in, THY’nin stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

THY, pandalar diyarına uçuyor: Çin'de bir hat daha açıldı

Yeni hattın iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendireceğini belirten Şeker, şunları söyledi:

Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına sahip Chengdu’ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.



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