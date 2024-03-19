THY'den büyük indirim! Tarih verildi

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 12:57 - Güncelleme: 19 Mart 2024 13:09 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolcular için indirimli bilet kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. 16 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.