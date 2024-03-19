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Haberler > Ekonomi > THY'den büyük indirim! Tarih verildi

THY'den büyük indirim! Tarih verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
THY&#039;den büyük indirim! Tarih verildi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolcular için indirimli bilet kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. 16 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak kampanyası için tarih verdi. 

Yurt içi seyahatlerde geçerli olacak kampanya 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Biletlerin satış dönemi ise 18 Mart 2024 tarihinde başladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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