THY'den büyük indirim! Tarih verildi
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolcular için indirimli bilet kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. 16 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.
Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak kampanyası için tarih verdi.
Yurt içi seyahatlerde geçerli olacak kampanya 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Biletlerin satış dönemi ise 18 Mart 2024 tarihinde başladı.
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi