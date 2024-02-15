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    • THY'den Ramazan kampanyası! Yurt içi biletlerde büyük indirim

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    THY&#039;den Ramazan kampanyası! Yurt içi biletlerde büyük indirim
    THY, Ucuz Bilet, İndirimli Bilet, Kampanya, Türk Hava Yolları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Hava Yolları yüzde 40'a varan indirimler sunduğu Sevgililer Günü kampanyasının ardından yeni bir kampanya başlattı. Buna göre THY, 15-16 Şubat tarihlerinde alınacak, Ramazan ayını kapsayan (1 Mart-4 Nisan) arasındaki biletlerde 799 TL'den başlayan avantajlı fiyatlar sunuyor.

    Türk Hava Yolları'nın (THY) 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılan ve yurt dışı biletlerinde yüzde 40'a varan indirimler sunan Sevgililer Günü kampanyası sona erdi. Kampanyanın ardından Ramazan ayına özel yeni bir kampanya başlatan şirket, 1 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasındaki uçuşlardan alınacak biletlerde 799 TL'den başlayan avantajlı fiyatlar sunuyor. Ucuz bilet kampanyası yarın geceye (16 Şubat) kadar devam edecek.

    HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK?

    Vatandaşlar kampanyadan sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurtiçi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarında faydalanabilecek. Ayrıca, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamayacak.

    Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşlarında geçerli olan indirimli bilet kampanyası, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında uygulanmayacak.

    799 TL'DEN BAŞLIYOR

    İndirimle EcoFly bilet fiyatları İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 799 TL olacak. ExtraFly pakette biletler 1.179 TL'ye, PrimeFly pakette 1.249 TL'ye satın alınabilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    THYUcuz Biletİndirimli BiletKampanyaTürk Hava Yolları
    Haberler > Ekonomi > THY'den Ramazan kampanyası! Yurt içi biletlerde büyük indirim
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