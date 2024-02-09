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    • THY'de yeni dönem! Dijital "TK Cüzdan" uygulaması hizmete girdi 

    Düzenleyen: / Kaynak: AA
    - Güncelleme:
    THY&#039;de yeni dönem! Dijital &quot;TK Cüzdan&quot; uygulaması hizmete girdi 
    THY, Haber

    Ekonomi Haberleri  / AA

    Türk Hava Yolları, Miles&Smiles üyelerinin ödeme ve iade süreçlerini hızlı ve kolayca tamamlayabileceği yeni dijital ürünü "TK Cüzdan" uygulamasını hayata geçirdi.

    Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, dijital alanda yolcularına sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi ve "TK Cüzdan" uygulamasını başlattı.

    ÖDEME VE İADE İŞLEMLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK 

    Özel yolcu programı Miles&Smiles üyelerinin kullanımına açtığı "TK Cüzdan" ile kolay ödeme ve iade işlemlerini daha hızlı yapma imkanı sağlayan THY, yolcularına mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerinin iadesinde, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma teklifi de sunuyor.

    THY online kanalları üzerinden Türk lirası, avro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini gibi dört farklı para birimi seçeneği ile sunulan "TK Cüzdan" aracılığıyla iade işlemlerinden kazanılan TK Paralar, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

    "YENİLİKLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Hizmetlerimizi daha ulaşılabilir kılarak misafirlerimizin seyahat deneyimlerine konfor katacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılan dijital hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek 'TK Cüzdan'ı dijital ödeme yöntemlerimiz arasına aldık." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AA
    THY
    Haberler > Ekonomi > THY'de yeni dönem! Dijital "TK Cüzdan" uygulaması hizmete girdi 
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