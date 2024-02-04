THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: Ne siz üzülün ne biz

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Şubat 2024 17:07 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 17:13 - Güncelleme:

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, THY, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim" diyerek yolculara uçuş kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edilebileceğini belirten Ekşi, bu yolcuların ayrıca SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabileceklerini söyledi.