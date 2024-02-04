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    • THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: Ne siz üzülün ne biz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    THY Genel Müdürü Ekşi&#039;den yolculara çağrı: Ne siz üzülün ne biz
    Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, THY, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim" diyerek yolculara uçuş kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edilebileceğini belirten Ekşi, bu yolcuların ayrıca SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabileceklerini söyledi.

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, X hesabından yaptığı paylaşımla yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi. "Ne siz üzülün ne biz üzülelim" diyen Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan men etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

    "200 YOLCUYU UÇUŞTAN MEN ETMEK ZORUNDA KALDIK"

    Paylaşımında Ekşi, şu ifadelere yer verdi:

    "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan men etmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler."

    Ekşi, paylaşımının sonuna Resmi Gazete'de yayımlanan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin" yer aldığı bağlantı adresini de ekledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türk Hava YollarıBilal EkşiTHY
    Haberler > Ekonomi > THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: Ne siz üzülün ne biz
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