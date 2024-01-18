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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye övgü: Liderliğini perçinledi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir." dedi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda zirvenin başarılı geçmesini temenni etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

    Milletin göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başlanan 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti diye getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir.

    "LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEMİŞTİR"

    2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."

    THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum, kalın sağlıcakla." ifadesini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son Dakika HaberiCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye övgü: Liderliğini perçinledi
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