Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • THY yetiştirilmek üzere pilot alacak! Öğrenciye 40 bin TL verecekler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    THY yetiştirilmek üzere pilot alacak! Öğrenciye 40 bin TL verecekler
    Türk Hava Yolları, İş İlanı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacak. İkinci pilotlar için aday adayı iş ilanı açan THY, ön elemeyi geçen kişilere 2 sene boyunca eğitim verecek. Eğitim sırasında adaylara 40 bin TL maaş, kira yardımı, konaklama, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet imkânı tanınacak. İşte başvuru şartları...

    Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri kapsamında yetiştirilmek üzere 'Take-Off Cadet' başlıklı iş ilanı açtı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ailesine katılmak için başvuru yapacakların bölüm fark etmeksizin en az lisans mezunu ve 01 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor.

    40 BİN TL MAAŞLA İKİ YIL EĞİTİLECEKLER

    Ön elemeyi geçerek istihdam sürecine gelen adaylar 2 sene boyunca eğitim görecek. Adayların eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabileceği kaydedildi.

    THY yetiştirilmek üzere pilot alacak! Öğrenciye 40 bin TL verecekler

    THY ÇALIŞAN SAYISINI 2024'TE 85 BİNE ÇIKARACAK

    Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yapılacak alımlara ilişkin görüşlerine de yer verildi.

    Bolat, "'Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz.

    2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bu doğrultuda açılan 'Take-Off Cadet' alımı ilanına ve  diğer açık pozisyonlara başvuruların THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türk Hava Yollarıİş İlanı
    Haberler > Ekonomi > THY yetiştirilmek üzere pilot alacak! Öğrenciye 40 bin TL verecekler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu  - Ekonomiİşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerOtomobil satışlarında rekor artış! Zirveyi ÖTV belirledi - EkonomiOtomobil satışlarında rekor artış!Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı - Ekonomiİhracatta tarihi rekorBakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı: Geleceğinizi karartmayın - EkonomiBakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Aralarında kanser ilaçları da var  - Ekonomi13 ilaç daha geri ödeme listesindeMilyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! Ünlü SGK uzmanı seyyanen zammı için net tarih ve rakam verdi - EkonomiMilyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! Ünlü SGK uzmanı seyyanen zammı için net tarih ve rakam verdiPTT'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! - EkonomiPTT'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!Borsada hisse senedi bayramı! Yükseliş devam edecek mi? - EkonomiHisse senedi bayramı! Tam 4,65 trilyon lira!..FED faiz kararı sonrası altında dengeler değişti! Uzmanlardan ‘kademe’ uyarısı, gram altında rakam verildi - EkonomiFED faiz kararı sonrası altında dengeler değişti! Uzmanlardan ‘kademe’ uyarısı, gram altında rakam verildiAltında yön yukarı, gözler bugün açıklanacak veriye odaklandı - EkonomiGözler bugün açıklanacak veride! Altının yönünü belirleyecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...