THY yetiştirilmek üzere pilot alacak! Öğrenciye 40 bin TL verecekler

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacak. İkinci pilotlar için aday adayı iş ilanı açan THY, ön elemeyi geçen kişilere 2 sene boyunca eğitim verecek. Eğitim sırasında adaylara 40 bin TL maaş, kira yardımı, konaklama, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet imkânı tanınacak. İşte başvuru şartları...

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri kapsamında yetiştirilmek üzere 'Take-Off Cadet' başlıklı iş ilanı açtı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ailesine katılmak için başvuru yapacakların bölüm fark etmeksizin en az lisans mezunu ve 01 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor.

40 BİN TL MAAŞLA İKİ YIL EĞİTİLECEKLER

Ön elemeyi geçerek istihdam sürecine gelen adaylar 2 sene boyunca eğitim görecek. Adayların eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabileceği kaydedildi.

THY ÇALIŞAN SAYISINI 2024'TE 85 BİNE ÇIKARACAK

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yapılacak alımlara ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Bolat, "'Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz.

2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda açılan 'Take-Off Cadet' alımı ilanına ve diğer açık pozisyonlara başvuruların THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.