Ticaret bakanı Ömer Bolat açıkladı: İhracatçıya 5 milyar TL destek

İhracatçının her zaman yanında yer aldıklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettiklerini duyurdu.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ticaret Bakanlığı bütün bütçesi, teşkilatı ve mevzuatıyla ihracatçıya olan desteğini artırarak sürdürüyor. İhracatçıların başarılı olması için bütçe imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat “ Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60’ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz. Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50’ye kadar, şimdi fuar sayısını 10’a çıkardık. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75’e çıkıyor. Dolayısıyla bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz” dedi.

GÖSTERGELER OLUMLU

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) prestij organizasyonu İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın açılışında konuşan Bolat, Türkiye’nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda kendisini öne çıkardığını söyledi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, geçen yılı ihracatta 255,4 milyar dolar mal, 101,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattıklarını, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdüklerini hatırlattı. Bolat, geçen yıl Türkiye’nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık millî gelire ulaştığını ve kişi başına düşen millî gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak “Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla millî gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6’sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız” ifadelerini kullandı

HEDEF İÇİN MÜCADELE LAZIM

Bakan Bolat, ihracatın bu yıl iyi yolda ilerlediğini belirterek, yıl sonu için 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koyduklarını, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Hizmetler ihracatında da yıllık 106,5 milyar dolara yükseldiklerini dile getiren Bolat “Demek ki hedeflerimizi gerçekleştirmeye biraz daha gayret, mücadele gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak, hükûmetimiz olarak her daim yanınızdayız” şeklinde konuştu. Bolat, Ticaret Bakanlığının kısa süre önce açıkladığı ve “Responsible® Programı” olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’yle ilgili detayları paylaşarak, ihracatçılardan bu destekten faydalanmalarını istedi.