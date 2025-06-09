Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere karşı harekete geçti! SERBİS devrede

Ticaret Bakanlığı son dönemde artan sahte yetkili servislere karşı düğmeye bastı. Vatandaşa önemli uyarılarda bulunan bakanlık söz konusu durumla ilgili alınan tedbirleri duyurdu

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta klima olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan ihtiyaç artıyor ve bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih ediyor. Bazı kişi veya firmalar ise, bu durumu kendi lehlerine çevirerek, sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında ‘üst’ sıralarda yer alabiliyor. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini ‘yetkili servis’ gibi tanıtıp tüketicileri mağdur edebiliyorlar. Ticaret Bakanlığı ise bu konu hakkında alınan ve alınabilecek tedbirlere karşı bir yazılı açıklamada bulundu.

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SERBİS UYARISI

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Örneğin, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi, tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması, yüksek ve haksız servis ücretleri, hatta bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları. Tüketicilerimizin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ‘www.servis.gov.tr’ sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür." denildi.

"ŞİKAYETTE BULUNUN"

Açıklamanın devamında ise, yetkili servis hizmeti alınmadan öncesi ve şikayet bildirim kanalları için şu ifadeler yer aldı:

"Ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler."