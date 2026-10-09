Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara geçit yok! Üreticinin parasını geciktirene ceza

Ticaret Bakanlığı, et ve süt gibi çabuk bozulan ürünlerin parasını 30 gün içinde ödemeyen zincir market ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesti.

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Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında çabuk bozulabilen et, çiğ süt ve yumurta gibi ürünleri üreticiden alıp 30 gün içinde parasını ödemeyen zincir marketler ve komisyonculara ceza yağdı. 2024 yılında yapılan düzenleme kapsamında söz konusu ürünlerin ticaretinde alıcının 30 gün içinde üreticiye parasını ödemesi gerekiyor. Ödemelerde gecikmeler yaşandığına dair gelen ihbar ve şikâyetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı; ulusal zincir marketler ile çiğ süt, salça üreticisi firmalar ve hallerdeki komisyoncular hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda toplamda 57 işletmeye 292 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Milletvekillerinin soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda ve tarım ürünlerinde arz talep dengesinin bozulduğu ve fiyat hareketlerinin olağan piyasa şartlarından ayrıştığı dönemlerde ürün bazında tedbir alındığını bildirdi. Bolat, piyasa şartları ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye, gerekli görülen durumlarda hızlı ve etkin tedbirler alınmaya devam edileceğini söyledi. Bolat, tüketicinin korunması amacıyla fiyat denetimlerinin de sürdüğünü belirterek, bu yıl içinde 1.262 işletmeye yaklaşık 400 milyon lira, bugüne kadar ise toplam 4 bin 788 işletmeye yaklaşık 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bolat, “Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, ayrıca piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilecektir” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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