Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." denildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın adını ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı: