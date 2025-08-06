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Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ticaret Bakanlığı&#039;ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bakanlık, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." denildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın adını ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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