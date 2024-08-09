Tiftis'ten Trabzon'a sağlık köprüsü oluşturuluyor! Direkt uçuşlar yakında başlayacak

Trabzon’un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan’ın Tiflis kenti ile direkt uçuşlar başlatılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ile doğrudan uçuşlar başlatacaklarını ifade ederek, bu sayede şehrin sağlık merkezi olarak öneminin daha da artacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde sağlık ve turizm toplantısı düzenlendi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, özel hastaneler, KTÜ Tıp Fakültesi, Oteller Birliği, alışveriş merkezleri ve turizm acentelerinin temsilcileri yer aldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şehrin gelişen trendlerinden biri olan turizmin önemine vurgu yaparak, “Trabzon’un sağlık turizmi potansiyeli gerçekten çok büyük.

Şehrimiz, farklı inançlara hitap eden bir cazibe merkezi haline geldi. Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin sağlık alanındaki fiziki kapasitesi, sahip olduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyoruz. İnşaatı hızla devam eden şehir hastanemiz de tamamlandığında, Trabzon’un bir sağlık merkezi olarak önemi daha da artacak” dedi.

"TURİZM GELİRİ FINDIKTAN FAZLA"

Uluslararası bağlantıları güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Genç, “Geçtiğimiz yıl sadece Batum’dan 41 bin 738 kişi, Trabzon’u sağlık turizmi amacıyla ziyaret etti. Bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Bakü’den Trabzon’a haftada dört kez doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tiflis'le de beraber Gürcistan'ın tamamına yayılabilecek bir anlayışı ortaya koyalım istedik. Trabzon’a gelen turistler, sağlık merkezlerimizden yararlanarak şehrimize büyük ekonomik katkı sağlıyorlar. Trabzon’un ekonomisine turizmin sağladığı katkı çok önemli. 2022 yılı sonu itibarıyla Trabzon’a fındıktan sağlanan gelir 126 milyon dolar iken, turizmden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon dolardır. Bu rakamlar, turizmin şehrimizin ekonomik kalkınmasında ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.

"DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK"

Gürcistan ile sağlık turizmi alanında önemli bir iş birliği kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Genç, “Tiflis’ten Trabzon’a doğrudan uçuşlar başlayacak ve Trabzon’un sağlık merkezi olma vizyonu daha da güçlenecek. Bu anlaşmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca 100 koltuk garantisi vererek bu uçuşların düzenli olarak yapılmasını sağlayacağız. 100 koltuğu iş dünyamızın değerli temsilcileri ile paylaştık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamının kefili olduk. Bugün protokolümüzü imzaladık. Trabzon’umuzun ekonomisini düşünerek bu adımları atıyoruz. Seferler çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.