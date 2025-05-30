TİKA'dan 'bal' gibi destek! Ülkede bu sektöre el attı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan’da arıcılık ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ekipman ve makine desteği sağladı. Arıcılara modern üretim araçları, çiftçilere ise motorlu ekipmanlar temin edildi. Bölge yetkilileri, Türkiye’nin katkısının kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılar ile üreticilere makine ve ekipman desteği sağladı.

Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

BÖLGENİN KALKINMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Cuprija'daki arıcılara ise arı keki yoğurma makinesi, bal mumu eritme makinesi, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği verildi.

TİKA ayrıca, Preseva ve Bujanovac'ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere ise 20 motorlu kültivatör temin etti. Sırbistanlı yetkililer, projelerin bölgenin kalkınması açısından önem taşıdığını kaydederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.