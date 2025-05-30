Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TİKA'dan 'bal' gibi destek! Ülkede bu sektöre el attı

TİKA'dan 'bal' gibi destek! Ülkede bu sektöre el attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TİKA&#039;dan &#039;bal&#039; gibi destek! Ülkede bu sektöre el attı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan’da arıcılık ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ekipman ve makine desteği sağladı. Arıcılara modern üretim araçları, çiftçilere ise motorlu ekipmanlar temin edildi. Bölge yetkilileri, Türkiye’nin katkısının kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılar ile üreticilere makine ve ekipman desteği sağladı.

Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

TİKA'dan 'bal' gibi destek! Ülkede bu sektöre el attı - 1. Resim

BÖLGENİN KALKINMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Cuprija'daki arıcılara ise arı keki yoğurma makinesi, bal mumu eritme makinesi, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği verildi.

TİKA ayrıca, Preseva ve Bujanovac'ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere ise 20 motorlu kültivatör temin etti. Sırbistanlı yetkililer, projelerin bölgenin kalkınması açısından önem taşıdığını kaydederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi belli olduGalatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski yönetime kaynak tepkisi! 3,7 milyar dolar ayrılan projeleri sonlandırdılar - Ekonomi3,7 milyar dolar ayrılan projeleri sonlandırdılarBitcoin yükselişe hazır mı? Balinalar harekete geçti, 2 günde 2 milyar dolarlık alım - Ekonomi2 günde 2 milyar dolarlık alım!Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir aralıksız büyüyor! Cevdet Yılmaz rakamları açıkladı - EkonomiTürkiye ekonomisi 19 çeyrektir aralıksız büyüyor! Cevdet Yılmaz rakamları açıkladıAsgari ücrete ara zam maratonu şimdiden başladı! CHP lideri Özel son 6 aya dikkat çekti, uyardı - EkonomiAsgari ücrete ara zam için Özel'den uyarı1,2 tonluk ağırlığıyla kaç TL'ye satılacağı merak ediliyordu... Kurban pazarının gözdesi bu fiyata gitti - EkonomiAğırlığı 1,2 ton, fiyatı merak ediliyordu!Çiftçilere bayram öncesi müjde! Bakanlık açıkladı, hesapları kontrol edin! - EkonomiÇiftçilere 251,3 milyon lira destek ödemesi
Sonraki Haber Yükleniyor...