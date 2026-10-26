TMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren şirketi satışa çıkardı! 1,25 milyar TL isteniyor

TMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren yazılım şirketi Nebim’in yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 250 milyon TL oldu. Teklifler 17 Kasım’a kadar alınacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'nin yüzde 80 hissesi ile diğer hissedarlara ait yüzde 20 hissesi olmak üzere yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Memur emeklilerinin gözü Meclis’te! İşte seyyanen zam teklifinin detayları

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 250 MİLYON TL

Satışın muhammen bedeli 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Teklifler, 17 Kasım saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında teslim edilecek.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Benzin ve motorine ÖTV zammı! İşte pompa fiyatlarına yansıyacak rakam

9 BİNDEN FAZLA FİRMAYA HİZMET VERİYOR

Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ, perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP ve bütünleşik perakende yazılımları geliştiriyor. Şirketin yazılımları 9 binden fazla firma ve 30 binden fazla mağazada kullanılıyor. Şirket, bu firmaların 30'dan fazla ülkedeki 1000'in üzerinde mağazasına da hizmet veriyor.

Ağırlıklı olarak giyim, moda ve ayakkabı sektörüne hizmet veren şirketin ürün portföyünde Nebim V3 ERP yazılımı, bulut tabanlı Nebim ERA platformu ve yapay zeka çözümleri yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala