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TMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren şirketi satışa çıkardı! 1,25 milyar TL isteniyor

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TMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren şirketi satışa çıkardı! 1,25 milyar TL isteniyor
Başlık ResmiTMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren şirketi satışa çıkardı! 1,25 milyar TL isteniyor

TMSF, 9 binden fazla firmaya hizmet veren yazılım şirketi Nebim’in yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 250 milyon TL oldu. Teklifler 17 Kasım’a kadar alınacak.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'nin yüzde 80 hissesi ile diğer hissedarlara ait yüzde 20 hissesi olmak üzere yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

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MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 250 MİLYON TL

Satışın muhammen bedeli 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Teklifler, 17 Kasım saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında teslim edilecek.

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9 BİNDEN FAZLA FİRMAYA HİZMET VERİYOR

Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ, perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP ve bütünleşik perakende yazılımları geliştiriyor. Şirketin yazılımları 9 binden fazla firma ve 30 binden fazla mağazada kullanılıyor. Şirket, bu firmaların 30'dan fazla ülkedeki 1000'in üzerinde mağazasına da hizmet veriyor.

Ağırlıklı olarak giyim, moda ve ayakkabı sektörüne hizmet veren şirketin ürün portföyünde Nebim V3 ERP yazılımı, bulut tabanlı Nebim ERA platformu ve yapay zeka çözümleri yer alıyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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