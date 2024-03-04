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T-Bank satışa çıkmıştı: Papara'dan dev satın alma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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T-Bank satışa çıkmıştı: Papara&#039;dan dev satın alma
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Finansal teknoloji şirketi Papara, T-Bank'ı satın aldı.

Fintech şirketlerinden Papara ,1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait'in şubesi olarak kurulan T-Bank'ı satın aldı. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Papara’nın sahibi Ahmet Karslı’nın banka satın alacağına ilişkin iddialar bir süredir konuşuluyordu. T-Bank'ın satın alındığı öğrenildi.

T-Bank, İstanbul’da kurulan 1991 yılında da bağımsız bir kuruluş halini almış olan özel bir bankadır.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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