T-Bank satışa çıkmıştı: Papara'dan dev satın alma

Finansal teknoloji şirketi Papara, T-Bank'ı satın aldı.

Fintech şirketlerinden Papara ,1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait'in şubesi olarak kurulan T-Bank'ı satın aldı. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Papara’nın sahibi Ahmet Karslı’nın banka satın alacağına ilişkin iddialar bir süredir konuşuluyordu. T-Bank'ın satın alındığı öğrenildi.

T-Bank, İstanbul’da kurulan 1991 yılında da bağımsız bir kuruluş halini almış olan özel bir bankadır.