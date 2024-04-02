Topraktan sofraya: Geçen sene gömülen buğdaylar çıkarılmaya başlandı

Türkiye'nin hububat ambarı Sivas'ta, geçen yıl buğday üretiminde rekor kırılmıştı. Silolara sığmayan 1 milyon tona yakın buğdaydan toprak altına gömülen 210 bin tonu ise çıkartılmaya başlandı.

Buğday üretiminde 2022 yılında 800 bin tonla rekor kıran Sivas, 2023 yılında 1 milyon tona yakın üretimle yine kendi rekorunu kırmıştı. Çiftçilerin ürünlerini satın alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), il merkezi ve ilçelerde bulunan silolarda muhafaza etti.

TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILIYORLAR

Geçtiğimiz yıl 350 bin ton hububat satın alan TMO, 140 bin ton ürünü modern silolarda depoladı. Üretilen buğday silolara sığmayınca geleneksel yöntemlere başvuruldu. 210 bin ton buğday bu nedenle toprak altına gömülerek muhafaza edildi.

Geçtiğimiz yıl gömülen buğdaylar ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldükleri yerden çıkartılmaya başlandı.

'DAHA KALİTELİ SAKLAMA YÖNTEMİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, toprak altında depolama yönteminin profesyonel bir sistem olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“TMO, toprak altında muhafaza işlemini Sivas’ta başarılı bir şekilde yapıyor. Dünyanın birçok yerinde bu yöntem kullanılıyor ama TMO daha profesyonel bir şekilde yapıyor. Toprak altında depolama yöntemi, en ufak bir problem olmadan daha kaliteli bir şekilde saklama yönetimidir. Vatandaşlara da belirtelim ki toprak altında saklama yöntemi daha sağlıklı, daha sıhhatli ve daha hijyenik. Bunu da Toprak Mahsulleri Ofisimiz çok profesyonel bir şekilde yapıyor."