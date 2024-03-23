Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Edirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı

Edirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak ve kurak geçen hava, tarlaları vurdu. Önemli hububat merkezlerinden Edirne'de bazı buğday tarlaları hastalık kaptı. Kökboğaz hastalığının görüldüğü  tarlalarda çürüme ve yatmalar meydan geldi. Çiftçi hastalının önlemi alınmazsa verim kaybı yaşanacağına dikkat çekti. 

Son iki yıldır yurt genelinde etkili olan sıcak ve kurak hava, tarlalarda tehlike sinyalini çaldırdı. Özellikle Edirne'de bazı tarlalarda sıcaklık hastalıklara neden oldu. 

Kış aylarının ılık geçtiği Edirne'de son günlerdeki sıcak ve yağışlı havayla birlikte buğdaylarda hızlı gelişim yaşandı. Gübrelemenin de fazla yapılmasıyla büyüyen bitkide kökboğaz hastalığı görülürken çürüme ve yatmalar meydana geldi.

Verim kalitesini de düşüren hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası saha kontrol ekipleri incelemelerde bulunup üreticileri uyarıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, normal şartlarda bu aylarda bitkinin büyümesinin biraz duraksaması gerektiğini ancak mevsim şartlarına bağlı olarak hızlı ilerlediğini anlatarak, şunları söyledi:

Edirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı - 1. Resim

VERİM KAYBI KAPIDA

Son günlerdeki yağışlarla birlikte bazı tarlalarda kökboğaz hastalıkları görülmeye başladı. Bunun yanında sık ekim yapılması ve erken gübre atılması da hastalığa neden olabiliyor. Üreticilerimiz hastalıklara karşı her türlü önlemi almalı ve takibini yapmalı. Yatan buğdayların önümüzdeki günlerde düzelmesini bekliyoruz. İnşallah çok büyük bir hasar olmadan bu süreç geçer.

Üretici Mehmet Sever ise önlem almalarına karşın buğdayda yatma olduğunu söyleyerek, "Bazı tohum çeşitlerinin de bu hastalığa neden olduğunu gözlemledik. Buğday hızlı bir şekilde ayağa kalkmazsa verim kaybı yaşanır" dedi.

Edirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı - 2. Resim

'BUĞDAY HAVA ALAMIYOR'

Bir diğer üretici Yusuf Taşkın da tarlalarda sık sık kontrollerde bulunup ilaçlama yaptıklarını belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini ifade eden Taşkın, "Havalar sıcak gittiği için rutubet ve nem oluyor. Buğday hızlı büyüdü ve hava alamıyor. Hastalıklara karşı ilaçlamaları yaptığımız zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz - GündemHedefini, "Beka meselemiz" diyerek açıkladıSosyal medya Karabük'ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı - Gündemİl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladıBakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı - GündemBaşakşehir'de araç içinden ateş eden maganda yakalandı8 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-15' operasyonu! 24 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ'a 8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 şüpheli yakalandıMuğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı - GündemMuğla'da sabah saatlerinde korkutan depremMart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardı! Kar, sağanak, fırtına, buzlanma... - GündemMart ortasında kış manzarasıİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit oldu - Gündemİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit olduİstasyonlarda kalite farkı! Aynı hat üzerindeki 3 metro, tabloyu gözler önüne serdi - Gündemİstasyonlarda kalite farkıBakanlık harekete geçti! Sosyal medyaya 'define' ayarı - GündemSosyal medyaya 'define' ayarıYenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında panik! Yolcular tahliye edildi - GündemMetro hattında panik, yolcular tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...