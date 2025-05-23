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TPAO, 3 ilde petrol arayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TPAO, 3 ilde petrol arayacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 3 ili kapsayan 25 bin hektarlık alanda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO, 3 ilde petrol arayacak - 1. Resim

5 YIL PETROL ARAYACAK 

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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