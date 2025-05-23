TPAO, 3 ilde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 3 ili kapsayan 25 bin hektarlık alanda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 YIL PETROL ARAYACAK

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.