Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 18:04 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 18:11 - Güncelleme:

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Trakya'nın güzide ilçelerinden Kırklareli'nde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına bu tür uygulamaların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Trakya'da yerli ve milli hasat heyecanı yaşandı. YERLİ VE MİLLİ BUĞDAYDA HASAT GERÇEKLEŞTİ Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı. İlgili Haber 6 yıl önce ekti, ilk hasadı bu yıl yaptı! Tarlada kilosu 250 lira Hasat İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın başkanlığında, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız Koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yerli ve milli tohumlara değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına bu tür uygulamaların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş