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Haberler > Ekonomi > Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım

Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trakya&#039;da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım
Trakya, Kırklareli, Tarım, Buğday, Yerli Tohum, Araştırma, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trakya'nın güzide ilçelerinden Kırklareli'nde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına bu tür uygulamaların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Trakya'da yerli ve milli hasat heyecanı yaşandı.

Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım - 1. Resim

YERLİ VE MİLLİ BUĞDAYDA HASAT GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı.

Hasat İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın başkanlığında, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız Koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım - 2. Resim

Yerli ve milli tohumlara değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına bu tür uygulamaların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Trakya'da yerli ve milli hasat! Tarımsal üretimde büyük adım - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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