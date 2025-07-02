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6 yıl önce ekti, ilk hasadı bu yıl yaptı! Tarlada kilosu 250 lira 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kiraz, Hasat, Sivas, Gemerek, Tarım, Beklenti, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Enes Durmuş, 2019 yılında fidelerini diktiği kiraz bahçesinden ilk meyvelerini almaya başladı. Bu yıl yaşanan zirai dondan ateş yakarak meyvelerini koruyan Durmuş, "Şükür Allah'a karşılığını aldık" dedi. Bu yıl kiraz az olduğu için tarlada 250 TL'ye kadar, marketlerde ise 750-800 TL'ye kadar çıkıyor. 

Sivas'ın Gemerek ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ekizce köyünde yaşayan 61 yaşındaki Durmuş, 6 yıl önce 8 dönüm arazisine 500 kiraz fidesi dikti. Özveriyle baktığı meyve bahçesini bu yıl yaşanan zirai dona karşı ateş yakarak koruyan Durmuş, ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Durmuş, doğa koşullarına rağmen sabırla ve emekle yürüttüğü çalışmaların karşılığını aldığı için sevinçli olduğunu söyledi.
Fidanları özenle büyüttüklerini belirten Durmuş, "Bahçedeki fidanları 2019 yılında ellerimizle diktik. Bu yıl da meyvemizi aldık." dedi.

6 yıl önce ekti, ilk hasadı bu yıl yaptı! Tarlada kilosu 250 lira  - 1. Resim

 "KIŞIN ORTASINDA SAMAN BALYALARI YAKTIM"

Durmuş, Napolyon cinsi olan ağaçlarını özellikle kışın sert soğuklarından korumak için büyük mücadele verdiğini anlattı.

Emeğinin karşılığını aldığını ve 20 tona yakın rekolte beklediğini kaydeden Durmuş, "Sürekli burayla ilgilenirim, 4-5 defa otunu çapaladım. Kendi gücümüzle, imkanlarımızla bugüne kadar geldik. Kışın ortasında saman balyaları yaktım, büyük mücadeleler verdim ama şükür Allah'a karşılığını aldık." diye konuştu.

6 yıl önce ekti, ilk hasadı bu yıl yaptı! Tarlada kilosu 250 lira  - 2. Resim

SİVAS VE ÇEVRE İLLERDE SATIŞA SUNUYOR 

"Bozkırda da üretim olur" anlayışıyla yola çıktığını vurgulayan Durmuş, verimin bu yıl beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve gelecek yıllarda kiraz üretimini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediğini aktardı. Köy halkı ve çevredeki üreticilere de ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken Durmuş, hasat ettiği kirazları Sivas ve çevre illerde satışa sunduğunu belirtti.

6 yıl önce ekti, ilk hasadı bu yıl yaptı! Tarlada kilosu 250 lira  - 3. Resim

"HERKESİ GEMEREK'E BEKLİYORUZ" 

Mehmet Eren Öztürk de eniştesinin sabrı ve azmiyle örnek olduğunu, hasat döneminde ona yardım ettiğini ifade etti. İstanbul'da yaşayan Mehmet Necati Çatak ise ziyaret için Ekizce köyüne geldiğini dile getirdi. Türkiye'de, bu şartlarda, bu soğuk mevsimde, bu kadar kirazı görmediklerinin altını çizen Çatak, "Herkesi Gemerek'e bekliyoruz. Ailemizle gelip hem toplayıp hem yiyip hem de satın alabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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