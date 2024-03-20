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Haberler > Ekonomi > TÜİK açıkladı: Tüketici güveni arttı

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TÜİK açıkladı: Tüketici güveni arttı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; endeks, martta yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları yayımlandı. Hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi. Aynı dönem dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu. Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni arttı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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